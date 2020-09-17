B. Kesztyus

№0
Нападающий
B. Kesztyus
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:05
Гонвед
0 : 2
Мальме
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гонвед
0
Мальме
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд