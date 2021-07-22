Ardian Cuculi

№6
Нападающий
Ardian Cuculi
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
Дрита
0 : 0
Фейеноорд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Фейеноорд
3 : 2
Дрита
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Фейеноорд
3
Дрита
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
15.07.2021 15 июля 2021 чт 21:45
Дечич
0 : 1
Дрита
84'
84'
84'
15.07.2021 15 июля 2021 чт 21:45
84'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Дечич
0
Дрита
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд