Andreas Lienhart

№6
Нападающий
Andreas Lienhart
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Пяст
3 : 2
Хартберг
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пяст
3
Хартберг
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд