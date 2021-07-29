Aeron Edwards

№23
Нападающий
Aeron Edwards
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Коннас Куэй
4 : 2
Приштина
88'
88'
88'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Коннас Куэй
4
Приштина
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
20.07.2021 20 июля 2021 вт 19:00
Приштина
4 : 1
Коннас Куэй
20.07.2021 20 июля 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Приштина
4
Коннас Куэй
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд