Зволле

Зволле
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Нидерланды
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Ижсселделта
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Яп Стам
Я. Стам
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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
Спарта
3 : 1
Зволле
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
4 раунд
Спарта
3
Зволле
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
Зволле
1 : 1
Спарта
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
4 раунд
Зволле
1
Спарта
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
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