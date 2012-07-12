Жетысу

Талдыкорган
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Страна
Казахстан
Стадион
Жетысу
Тренер
Алмас Кулшинбаев
А. Кулшинбаев
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Результаты

Таблица

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Результаты
12.07.2012 12 июля 2012 чт 15:00
Жетысу
1 : 1
Лех
12.07.2012 12 июля 2012 чт 15:00
1 раунд
Жетысу
1
Лех
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:00
Лех
2 : 0
Жетысу
05.07.2012 05 июля 2012 чт 21:00
1 раунд
Лех
2
Жетысу
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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