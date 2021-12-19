Васкеаль

Васкеаль
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Франция
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Результаты
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 18:00
Васкеаль
0 : 4
Ванн
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 18:00
1/32 финала
Васкеаль
0
Ванн
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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