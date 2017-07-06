Вашаш

Будапешт
Подписаться
Сайт
Страна
Венгрия
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 21:30
Вашаш
0 : 3
Бейтар
06.07.2017 06 июля 2017 чт 21:30
1 раунд
Вашаш
0
Бейтар
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:45
Бейтар
4 : 3
Вашаш
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:45
1 раунд
Бейтар
4
Вашаш
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее