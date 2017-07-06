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Результаты
06.07.2017
06 июля 2017
чт
21:30
Вашаш
0 : 3
Бейтар
06.07.2017
06 июля 2017
чт
21:30
1 раунд
Вашаш
0
Бейтар
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017
29 июня 2017
чт
19:45
Бейтар
4 : 3
Вашаш
29.06.2017
29 июня 2017
чт
19:45
1 раунд
Бейтар
4
Вашаш
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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