Вареа

Вареа
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Испания
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Результаты
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:00
Вареа
0 : 4
Лас-Пальмас
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:00
1/64 финала
Вареа
0
Лас-Пальмас
4
Испания. Кубок , 1/64 финала
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