Ваккер

Бургхаузен
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Германия
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Результаты
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 19:30
Ваккер
0 : 1
Фортуна
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 19:30
1 раунд
Ваккер
0
Фортуна
1
Германия. Кубок , 1 раунд
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