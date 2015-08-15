Юве Стабиа

Кастелламмаре ди Стабия
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Страна
Италия
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Состав
Результаты
Результаты
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
Алессандрия
1 : 0
Юве Стабиа
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
1/32 финала
Алессандрия
1
Юве Стабиа
0
Италия. Кубок , 1/32 финала
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