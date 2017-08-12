Унтерхахинг

Унтерхахинг
Подписаться
Сайт
Страна
Германия
Стадион
Спортпарк
Лента
Состав
Результаты
Результаты
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
Унтерхахинг
0 : 4
Хайденхайм
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
1/32 финала
Унтерхахинг
0
Хайденхайм
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
Подробнее