Унион Адарве

Мадрид
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Álvaro Portero Á.
Нап
1
2
0
0
0
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Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:15
Унион Адарве
2(3) : 2(4)
Луго
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:15
1 раунд
Унион Адарве
2
Луго
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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