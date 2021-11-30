Унами

Сеговия
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Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Piti P.
Нап
1
0
0
1
0
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Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
Унами
0 : 4
Алавес
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
1 раунд
Унами
0
Алавес
4
Испания. Кубок , 1 раунд
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