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Улье
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Результаты
Результаты
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Улье
0 : 3
Конкарно
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
1/32 финала
Улье
0
Конкарно
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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