Трепча

Косовска-Митровица
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Результаты
04.07.2017 04 июля 2017 вт 19:00
Трепча
1 : 4
Викингур
04.07.2017 04 июля 2017 вт 19:00
1 раунд
Трепча
1
Викингур
4
Лига чемпионов , 1 раунд
27.06.2017 27 июня 2017 вт 21:00
Викингур
2 : 1
Трепча
27.06.2017 27 июня 2017 вт 21:00
1 раунд
Викингур
2
Трепча
1
Лига чемпионов , 1 раунд
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