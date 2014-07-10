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Тирасполь
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Результаты
10.07.2014
10 июля 2014
чт
19:00
Кешля
3 : 1
Тирасполь
10.07.2014
10 июля 2014
чт
19:00
1 раунд
Кешля
3
Тирасполь
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014
03 июля 2014
чт
20:00
Тирасполь
2 : 3
Кешля
03.07.2014
03 июля 2014
чт
20:00
1 раунд
Тирасполь
2
Кешля
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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