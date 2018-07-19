Стумбрас

Каунас
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Мариано Жеронимо Баррето
М. Баррето
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Результаты
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Аполлон
2 : 0
Стумбрас
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
1 раунд
Аполлон
2
Стумбрас
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018 12 июля 2018 чт 20:00
Стумбрас
1 : 0
Аполлон
12.07.2018 12 июля 2018 чт 20:00
1 раунд
Стумбрас
1
Аполлон
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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