Стоурбридж

Стоурбридж
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Англия
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Результаты
Результаты
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Уикомб Уондерерс
2 : 1
Стоурбридж
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
1/32 финала
Уикомб Уондерерс
2
Стоурбридж
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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