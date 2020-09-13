Штайнбах

Хайгер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
30
Fabian Eisele F. 		Нап 0 0 0 0 0
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Результаты
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Штайнбах
1 : 2
Зандхаузен
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
1/32 финала
Штайнбах
1
Зандхаузен
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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