Стад Понтиви

Понтиви
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Франция
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Результаты
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Стад Понтиви
2 : 4
Генгам
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
1/32 финала
Стад Понтиви
2
Генгам
4
Франция. Кубок , 1/32 финала
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