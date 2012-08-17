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Сонненхоф Гросаспах
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Результаты
Результаты
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
Сонненхоф Гросаспах
1 : 2
ФСВ Франкфурт
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
1 раунд
Сонненхоф Гросаспах
1
ФСВ Франкфурт
2
Германия. Кубок , 1 раунд
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