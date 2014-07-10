Слима

Слима
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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
Ференцварош
2 : 1
Слима
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
1 раунд
Ференцварош
2
Слима
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
01.07.2014 01 июля 2014 вт 18:45
Слима
1 : 1
Ференцварош
01.07.2014 01 июля 2014 вт 18:45
1 раунд
Слима
1
Ференцварош
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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