Сент-Женевьев

Сент-Женевьев
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Франция
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Результаты
Результаты
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 16:15
Сент-Женевьев
0 : 3
Кан
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 16:15
1/32 финала
Сент-Женевьев
0
Кан
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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