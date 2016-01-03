Сент-Омер

Сент-Омер
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Франция
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Результаты
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
Сент-Омер
2(3) : 2(4)
Булонь
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 19:00
1/32 финала
Сент-Омер
2
Булонь
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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