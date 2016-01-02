Сен-Марьен

Сент-Мари
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Франция
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Результаты
Результаты
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 15:30
Газелек
2 : 0
Сен-Марьен
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 15:30
1/32 финала
Газелек
2
Сен-Марьен
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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