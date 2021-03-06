Сен-Луи Неве

Сен-Луи
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Франция
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Результаты
Результаты
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
Сен-Луи Неве
0 : 2
Седан
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
1/16 финала
Сен-Луи Неве
0
Седан
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Макон
0(2) : 0(4)
Сен-Луи Неве
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
1/32 финала
Макон
0
Сен-Луи Неве
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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