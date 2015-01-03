Сен-Луи-Неве

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Франция
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Результаты
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Жура Суд
3 : 0
Сен-Луи-Неве
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
1/32 финала
Жура Суд
3
Сен-Луи-Неве
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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