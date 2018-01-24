Сен-Ло

Сен-Ло
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Франция
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Результаты
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Сен-Ло
1 : 2
Лез Эрбье
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
1/16 финала
Сен-Ло
1
Лез Эрбье
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Сен-Ло
2 : 2
Обервиль
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
1/32 финала
Сен-Ло
2
Обервиль
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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