Сеарес

Сеарес
Подписаться
Сайт
Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
18
Manuel Medori M.
Пол
1
0
0
0
0
Подробнее
Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:00
Сеарес
0 : 1
Спортинг
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 22:00
1 раунд
Сеарес
0
Спортинг
1
Испания. Кубок , 1 раунд
Подробнее