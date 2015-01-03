Саутпорт

Саутпорт
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Англия
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Гарри Брабин
Г. Брабин
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Результаты
Результаты
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Дерби Каунти
1 : 0
Саутпорт
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
3 раунд
Дерби Каунти
1
Саутпорт
0
Англия. Кубок , 3 раунд
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