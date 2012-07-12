Шауляй

Шауляй
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Результаты
12.07.2012 12 июля 2012 чт 19:00
Шауляй
2 : 1
Левадия
12.07.2012 12 июля 2012 чт 19:00
1 раунд
Шауляй
2
Левадия
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:45
Левадия
1 : 0
Шауляй
05.07.2012 05 июля 2012 чт 18:45
1 раунд
Левадия
1
Шауляй
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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