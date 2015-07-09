Саксан

Чадыр-Лунга
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Молдова
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Результаты
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:00
Аполлон
2 : 0
Саксан
09.07.2015 09 июля 2015 чт 20:00
1 раунд
Аполлон
2
Саксан
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 20:00
Саксан
0 : 2
Аполлон
02.07.2015 02 июля 2015 чт 20:00
1 раунд
Саксан
0
Аполлон
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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