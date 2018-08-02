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Результаты
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:30
Стяуа
4 : 0
Рудар
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:30
2 раунд
Стяуа
4
Рудар
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
Рудар
0 : 2
Стяуа
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
2 раунд
Рудар
0
Стяуа
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
Тре Фиори
0 : 3
Рудар
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:45
1 раунд
Тре Фиори
0
Рудар
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018
12 июля 2018
чт
18:30
Рудар
7 : 0
Тре Фиори
12.07.2018
12 июля 2018
чт
18:30
1 раунд
Рудар
7
Тре Фиори
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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