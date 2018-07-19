Рудар

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Результаты
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:30
Партизан
3 : 0
Рудар
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:30
1 раунд
Партизан
3
Рудар
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018 12 июля 2018 чт 21:15
Рудар
0 : 3
Партизан
12.07.2018 12 июля 2018 чт 21:15
1 раунд
Рудар
0
Партизан
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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