Рот-Вайсс

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Германия
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Результаты
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
Рот-Вайсс
0 : 6
Зандхаузен
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:30
1/32 финала
Рот-Вайсс
0
Зандхаузен
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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