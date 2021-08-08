Рот-Вайсс К

Кобленц
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Германия
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Результаты
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:30
Рот-Вайсс К
0 : 3
Регенсбург
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 16:30
1/32 финала
Рот-Вайсс К
0
Регенсбург
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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