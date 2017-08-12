Ренате

Ренате
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Италия
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Результаты
Результаты
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:30
СПАЛ
1 : 0
Ренате
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:30
1/32 финала
СПАЛ
1
Ренате
0
Италия. Кубок , 1/32 финала
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