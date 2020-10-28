Реджана 1919

Реджо-ди-Эмилия
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Страна
Италия
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Ближайшие матчи
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Козенца
-:-
Реджана 1919
Матч отменен
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Матч отменен
Италия. Кубок , 1/32 финала
Козенца
-
Реджана 1919
-
Италия. Кубок , 1/32 финала
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