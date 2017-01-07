Расинг

Безансон
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Франция
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Результаты
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Расинг
0 : 3
Нанси
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
1/32 финала
Расинг
0
Нанси
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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