Побленсе

Ла-Пуэбла
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Moreno J. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 14:00
Побленсе
1 : 2
Олот
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 14:00
1/64 финала
Побленсе
1
Олот
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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