Пирмазенс

Пирмазенс
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Германия
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Результаты
Результаты
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 17:00
Пирмазенс
1 : 4
Хайденхайм
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 17:00
1 раунд
Пирмазенс
1
Хайденхайм
4
Германия. Кубок , 1 раунд
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