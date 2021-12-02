Пенья Спорт

Тафалья
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Испания
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Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 21:30
Пенья Спорт
0 : 3
Малага
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 21:30
1 раунд
Пенья Спорт
0
Малага
3
Испания. Кубок , 1 раунд
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