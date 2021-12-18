Паназоль

Паназоль
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Франция
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Результаты
Результаты
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
Паназоль
1(3) : 1(4)
Витре
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 15:45
1/32 финала
Паназоль
1
Витре
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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