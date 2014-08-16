Оптик

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Результаты
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:30
Оптик
1 : 3
Санкт-Паули
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:30
1 раунд
Оптик
1
Санкт-Паули
3
Германия. Кубок , 1 раунд
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