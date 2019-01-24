Нуази-ле-Гран

Нуази-ле-Гран
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
Бастия
2 : 1
Нуази-ле-Гран
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
1/16 финала
Бастия
2
Нуази-ле-Гран
1
Франция. Кубок , 1/16 финала
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
Нуази-ле-Гран
2 : 1
Газелек
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2
Газелек
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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