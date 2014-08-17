Нойбранденбург 04

Нойбранденбург
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Страна
Германия
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Результаты
Результаты
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 17:00
Нойбранденбург 04
1 : 3
Карлсруэ
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 17:00
1 раунд
Нойбранденбург 04
1
Карлсруэ
3
Германия. Кубок , 1 раунд
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