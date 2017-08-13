Нёттинген

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Германия
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Результаты
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
Нёттинген
2 : 5
Бохум
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
1/32 финала
Нёттинген
2
Бохум
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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