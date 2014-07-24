Неман

Гродно
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Страна
Белоруссия
Стадион
ЦСК "Неман"
Тренер
Игорь Ковалевич
И. Ковалевич
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Результаты

Таблица

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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 22:15
Хафнарфьордур
2 : 0
Неман
24.07.2014 24 июля 2014 чт 22:15
2 раунд
Хафнарфьордур
2
Неман
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:00
Неман
1 : 1
Хафнарфьордур
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:00
2 раунд
Неман
1
Хафнарфьордур
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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