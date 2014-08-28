Насьональ

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Страна
Португалия
Стадион
Эштадиу да Мадейра
Тренер
Мануэль Машаду
М. Машаду
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Результаты

Таблица

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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:45
Насьональ
2 : 3
Динамо
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:45
4 раунд
Насьональ
2
Динамо
3
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:00
Динамо
2 : 0
Насьональ
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:00
4 раунд
Динамо
2
Насьональ
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
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